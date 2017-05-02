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Происшествия

Милиция не нашла тех, кто избил в Оше адвокатов

Избитые в Оше адвокаты проходят лечение. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОФ «Кылым Шамы».

В Ошском городском суде 28 апреля избили двух адвокатов — Айсалкын Карабаеву и Мухайе Абдураупову. После вынесения постановления об избрании меры пресечения в отношении Н.Раджаповой (защитниками которой по основному делу была Карабаева и по факту применения пыток Адураупова), агрессивно настроенная толпа (представители потерпевшей стороны) напали на адвокатов и избили.

В «Кылым Шамы» рассказали, что адвокатов не госпитализировали, они проходят лечение дома. Пострадавшие написали заявление в правоохранительные органы. Принимается решение о возбуждении уголовного дела.

Пока нападавших не удалось установить и задержать.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/50914/
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