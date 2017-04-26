В Узбекистане тракторист, притворяясь врачом, заработал $500 тысяч

Тракторист одного из кишлаков в Узбекистане получил 8 лет тюрьмы за то, что обманом получил врачебный сертификат и притворялся доктором, заработав около $500 тысяч. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Генеральную прокуратуру РУз.

Как отмечается, Кахрамон Пулатов, работавший трактористом в одном из кишлаков Алатского района Бухарской области, обманным путем получил поддельный сертификат члена Всемирной ассоциации психологов, врачей и народной медицины, выданный министерством здравоохранения Казахстана.

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В апреле 2016 года мошенник организовал частное предприятие по оказанию медицинских услуг и привлек к его работе некоторых родственников. По данным следствия, незаконный доход лжедоктора составил около 1,8 миллиарда сумов (около $500 тысяч по курсу ЦБ Узбекистана).

Приговором уголовного суда Бухарской области Пулатов осужден на 8 лет и оштрафован примерно на $6 тысяч. Привлечены к ответственности и родственники лжедоктора.