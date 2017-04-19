22:53
+26
USD 67.15
EUR 72.91
RUB 1.20
Происшествия

В России уничтожили двух уроженцев Центральной Азии, готовивших теракты

Во Владимирской области России сотрудники ФСБ ликвидировали двух уроженцев Центральной Азии, связанных с вербовщиками международных террористов и выражавших готовность совершить теракты в России. Об этом сообщило РИА «Новости».

Читайте по теме
Аброр Азимов — организатор теракта в Петербурге? Новые факты из его жизни
«Сотрудники ФСБ РФ в результате боестолкновения при попытке задержания нейтрализовали оказавших активное вооруженное сопротивление двоих граждан одной из стран Центральной Азии, 1991 и 1987 годов рождения», — говорится в сообщении ФСБ.

Отмечено, что они «состояли на связи у вербовщиков международных террористических организаций, проявляли интерес к технологии изготовления взрывных устройств и выражали готовность к совершению террористических актов на территории России».

Сообщается, что на месте проведения оперативно-разыскных мероприятий обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, автомат АК-74 и пистолет ПМ, боеприпасы. Среди сотрудников органов безопасности пострадавших нет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/49934/
просмотров: 2081
Версия для печати
Материалы по теме
В Саратовской области России подростка покусал лев
Задержан еще один кыргызстанец, завербованный боевиками Сирии
При нападении на приемную ФСБ в Хабаровске тяжело ранили кыргызстанца
ФСБ задержала Акрама Азимова, брата подозреваемого в организации теракта
Арестован лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади
Подозреваемого в организации теракта Акрама Азимова доставили в Москву на допрос
В Ираке убили одного из главарей «Исламского государства»
ФСБ опубликовала видео задержания организатора взрыва в метро Петербурга
В Подмосковье задержали одного из организаторов теракта в метро Петербурга
Пьяный кыргызстанец пытался дать взятку сотруднику ДПС России
Популярные новости
Задержан кыргызстанец, участвовавший в&nbsp;казнях пленных в&nbsp;Сирии Задержан кыргызстанец, участвовавший в казнях пленных в Сирии
Нариман Тюлеев: Если ситуация с&nbsp;SapatCom не&nbsp;изменится&nbsp;&mdash; мы&nbsp;объявим голодовку Нариман Тюлеев: Если ситуация с SapatCom не изменится — мы объявим голодовку
Мерседес, на&nbsp;котором сбили детей, зарегистрирован на&nbsp;25-летнего водителя Мерседес, на котором сбили детей, зарегистрирован на 25-летнего водителя
Арестован лидер &laquo;Исламского государства&raquo; Абу Бакр аль-Багдади Арестован лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom