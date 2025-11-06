16:31
Происшествия

В Чуйской области задержан подозреваемый в скотокрадстве

Задержан подозреваемый в скотокрадстве. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления внутренних дел Чуйской области.

По ее данным, в ОВД Московского района с заявлением обратилась гражданка И.Х., 1959 года рождения. Она сообщила, что в ночь на 22 октября неизвестные проникли в сарай в селе Крупское и украли две коровы.

«Факт зарегистрирован, возбуждено уголовное дело по статье «Скотокрадство» УК КР. Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель Л.Ш., 1999 года рождения. Он задержан и водворен в ИВС. Районным судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Выяснилось, что он продал коров третьим лицам. Скот изъяли и вернули законной владелице. Продолжается проверка на причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям», — говорится в сообщении.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области

Если вы стали жертвой противоправных действий этого гражданина, обращайтесь в органы внутренних дел Московского района по телефону 0(312) 60 77 27 или на мобильный номер 0701 15 96 54.
