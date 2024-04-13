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В Сокулуке пастух обманом завладел крупным рогатым скотом на 250 тысяч сомов

Задержан подозреваемый в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 2 апреля в милицию с заявлением обратился гражданин Ж.Б. Он просил принять меры в отношении своего пастуха, который обманным путем завладел скотом хозяина — бычком, кобылой и жеребенком. Он нанес ущерб потерпевшему в 250 тысяч сомов.

Возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

Сотрудники милиции 12 апреля задержали подозреваемого и водворили его в изолятор временного содержания. Устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291477/
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