В Сосновке задержали подозреваемого в убийстве своего соседа. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

Фото ГУВД Чуйской области. В Сосновке задержали подозреваемого в убийстве своего соседа

По данным ведомства, 13 февраля в доме по улице Набережной обнаружен труп 53-летнего К.Б. с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК КР.

В ходе следствия установлено, что утром 12 февраля в сарае хозяин дома М.Б. увидел человека, которого заподозрил в попытке кражи скота. Во время словесной перепалки он нанес мужчине, оказавшемуся его односельчанином, множественные телесные повреждения. Он скончался от полученных травм.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Следствие продолжается.