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В Сосновке задержали подозреваемого в убийстве своего соседа

В Сосновке задержали подозреваемого в убийстве своего соседа. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области. В Сосновке задержали подозреваемого в убийстве своего соседа

По данным ведомства, 13 февраля в доме по улице Набережной обнаружен труп 53-летнего К.Б. с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК КР.

В ходе следствия установлено, что утром 12 февраля в сарае хозяин дома М.Б. увидел человека, которого заподозрил в попытке кражи скота. Во время словесной перепалки он нанес мужчине, оказавшемуся его односельчанином, множественные телесные повреждения. Он скончался от полученных травм.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320062/
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