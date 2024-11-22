На Иссык-Куле начался масштабный рейд «Скотокрад»

В Иссык-Кульской области начался масштабный рейд «Скотокрад». Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе местного УВД.

В милиции рассказали, что УВД Иссык-Кульской области приступило к реализации «Двухмесячника по предупреждению преступности и правонарушений», одним из первых мероприятий которого является рейд «Скотокрад».

«Операция проводится для выявления и пресечения преступлений, связанных с кражей и продажей скота. В рейде, кроме правоохранительных органов, задействуют ветеринарные службы. Успешное проведение операции окажет важное влияние на поддержание общественного порядка в стране и борьбу с преступлениями», — говорится в сообщении.

В УВД Иссык-Кульской области добавили, что особое внимание уделят защите прав собственности на скот и усилению разъяснительной работы среди населения. В рамках мероприятия планируют провести информационные кампании по идентификации и регистрации скота.

В ходе мероприятия предполагаются:

— расследование и раскрытие ранее зарегистрированных преступлений, связанных с кражей скота;

— контроль за безхозным скотом с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий;

— проверка законности документов на скотных рынках.