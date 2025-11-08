13:09
В Чуйской области задержана группа серийных скотокрадов

В ОВД Сокулукского района с заявлением обратился житель села Туз К.Д., 1965 года рождения. Он сказал, что в ночь с 25 на 26 октября неизвестные похитили двух коров из сарая его дома и скрылись. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, с аналогичным заявлением в ОВД района обратился житель совхоза «Фрунзе» Т.М., 1984 года рождения. Он сообщил, что в ночь на 30 октября неизвестные похитили корову со двора его дома и скрылись.

Данные факты зарегистрированы. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 205-1 «Скотокрадство» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили подозреваемых. Ими оказались граждане М.А., 2000 года рождения, и Т.А., 2002 года рождения. В порядке статьи 96 УПК они задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Следствие установило, что похищенный скот указанные граждане реализовали третьим лицам. В настоящее время устанавливаются покупатели. Также проверяется причастность подозреваемых к совершению других аналогичных преступлений на территории района и области.

«Если вы пострадали от действий вышеуказанных лиц, просим обратиться в ОВД Сокулукского района по телефонам: 0312607567 и 0702759535», — говорится в сообщении.
