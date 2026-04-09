Общество

Меры борьбы с киберпреступностью обсудили в ГУВД Чуйской области

Меры борьбы с киберпреступностью обсудили в ГУВД Чуйской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Уточняется, что руководство ГУВД, прокуратуры и суда региона провело круглый стол на тему профилактики киберпреступности и совершенствования межведомственного взаимодействия при раскрытии преступлений.

В нем также приняли участие работники аппарата полномочного представителя президента в области, районных госадминистраций и мэрий городов, представители Национального банка, коммерческих банков, органов финансовой разведки и финансового надзора, операторов сотовой связи, ГУУР МВД и службы охраны МВД.

Участники обсудили текущую ситуацию в сфере киберпреступности, обозначили основные проблемы при раскрытии таких преступлений и меры для их предупреждения. Особое внимание уделено повышению уровня киберграмотности населения, профилактике преступлений и укреплению взаимодействия между государственными органами, финансовыми структурами и операторами связи.
Материалы по теме
Интернет-травля из колонии: как женщину спасли от попытки суицида
В Верховном суде обсудили состояние киберпреступности в Кыргызстане
Конфликты людей с роботами через десять лет прогнозирует Европол
Представители стран ОДКБ обсудили противодействие киберугрозам
В КР зарегистрировано 19 преступлений с использованием блокчейн-технологий
Центральноазиатский киберюридический форум — 2024: Право в эпоху технологий
Популярные новости
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
В&nbsp;этом году в&nbsp;паломничество из&nbsp;Кыргызстана отправятся 6&nbsp;тысяч 60&nbsp;человек В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
В&nbsp;Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на&nbsp;6-8 апреля В Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на 6-8 апреля
Топливо может резко подорожать: в&nbsp;КР предлагают отменить налоги на&nbsp;ГСМ Топливо может резко подорожать: в КР предлагают отменить налоги на ГСМ
Бизнес
&laquo;Капитал Банк&raquo;: SWIFT-переводы в&nbsp;юанях&nbsp;&mdash; надежный инструмент для расчетов «Капитал Банк»: SWIFT-переводы в юанях — надежный инструмент для расчетов
MBANK провел финансовые уроки для школьников и&nbsp;студентов в&nbsp;рамках GMW 2026 MBANK провел финансовые уроки для школьников и студентов в рамках GMW 2026
Воздух в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;покупка квартиры: что важно при выборе жилья в&nbsp;2026 году Воздух в Бишкеке и покупка квартиры: что важно при выборе жилья в 2026 году
Сети магазинов O!Store 10&nbsp;лет: большой юбилей и&nbsp;10&nbsp;крутых подарков Сети магазинов O!Store 10 лет: большой юбилей и 10 крутых подарков
9 апреля, четверг
10:00
Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изме...
09:56
«Капитал Банк»: SWIFT-переводы в юанях — надежный инструмент для расчетов
09:44
Атака на Иран. Ликование и массовые митинги: народ празднует победу над США
09:36
Безвизовый режим для владельцев дипломатических паспортов введен с Египтом
09:35
Более 2 миллионов сомов выделяют на организацию марафона ШОС-2026