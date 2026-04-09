Меры борьбы с киберпреступностью обсудили в ГУВД Чуйской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что руководство ГУВД, прокуратуры и суда региона провело круглый стол на тему профилактики киберпреступности и совершенствования межведомственного взаимодействия при раскрытии преступлений.

В нем также приняли участие работники аппарата полномочного представителя президента в области, районных госадминистраций и мэрий городов, представители Национального банка, коммерческих банков, органов финансовой разведки и финансового надзора, операторов сотовой связи, ГУУР МВД и службы охраны МВД.

Участники обсудили текущую ситуацию в сфере киберпреступности, обозначили основные проблемы при раскрытии таких преступлений и меры для их предупреждения. Особое внимание уделено повышению уровня киберграмотности населения, профилактике преступлений и укреплению взаимодействия между государственными органами, финансовыми структурами и операторами связи.