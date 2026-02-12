В Верховном суде обсудили состояние киберпреступности в Кыргызстане

11 февраля в Верховном суде состоялась рабочая встреча судей ВС с сотрудниками шестого управления Главного управления уголовного розыска МВД. Обсуждены текущее состояние киберпреступности в стране, основные виды интернет-мошенничества, а также вопросы взаимодействия судов и правоохранительных органов в условиях цифровизации.

Встреча прошла под председательством заместителя главы Верховного суда Нурлана Мусаева. В мероприятии приняли участие судьи судебных коллегий по уголовным, гражданским и экономическим делам, а также представители шестого управления ГУУР МВД.

Специалисты МВД проинформировали участников о наиболее распространенных видах киберпреступлений в Кыргызстане. Среди них — телефонное и мессенджер-мошенничество (звонки и сообщения от имени якобы банков, МВД, ГКНБ с целью выманивания SMS-кодов и денежных средств), фишинг — использование поддельных сайтов и ссылок для кражи данных банковских карт и аккаунтов, взлом аккаунтов в WhatsApp, Telegram и социальных сетях с последующей рассылкой сообщений от имени знакомых, так называемые инвест-скамы — обещания высокой прибыли от инвестиций в криптовалюту и финансовые проекты с последующим выманиванием денег.

Также отмечено, что в законодательстве усилена уголовная ответственность за мошенничество, в том числе введена ответственность за дропперство — использование подставных лиц для перевода и обналичивания преступных доходов. Отдельное внимание уделено вопросам отмывания денежных средств через криптобиржи и новым вызовам, связанным с применением криптоактивов для сокрытия и легализации преступных доходов.

По итогам стороны подчеркнули важность регулярного диалога и договорились продолжить подобные рабочие встречи в целях повышения эффективности противодействия киберпреступности и совершенствования судебной практики.