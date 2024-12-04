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Бизнес

Центральноазиатский киберюридический форум — 2024: Право в эпоху технологий

5-6 декабря 2024 года в Бишкеке пройдет Центральноазиатский киберюридический форум Digital Law Forum — 2024, который соберет ведущих юристов, судей, прокуроров, технических специалистов, ученых и разработчиков цифровых технологий из стран Центральной Азии. Среди международных спикеров ожидаются эксперты из Франции, Канады, Нидерландов и других государств.
 
Мероприятие станет ключевой площадкой для обсуждения вопросов правового регулирования искусственного интеллекта, цифровых активов, конфиденциальности, киберпреступности и цифровой устойчивости. В ходе обсуждения участники смогут выработать рекомендации по совершенствованию законодательства и развитию сотрудничества для адаптации прав вслед за технологиями.
 
Программа форума будет включать три тематических трека:
 
— Публичные границы: навигация по цифровому ландшафту;
— Частные границы: переосмысление приватности в цифровую эпоху;
— Цифровые границы: технологии, инфраструктура, регулирование в контексте глобальной цифровой трансформации.

Организаторы: Министерство юстиции Кыргызской Республики, Генеральная прокуратура Кыргызской Республики, Государственное агентство по защите персональных данных при кабинете министров Кыргызской Республики, Национальная юридическая корпорация.

Подробнее о мероприятии: https://dlaw.kg/dlaw-forum/.
 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/313116/
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