5-6 декабря 2024 года в Бишкеке пройдет Центральноазиатский киберюридический форум Digital Law Forum — 2024, который соберет ведущих юристов, судей, прокуроров, технических специалистов, ученых и разработчиков цифровых технологий из стран Центральной Азии. Среди международных спикеров ожидаются эксперты из Франции, Канады, Нидерландов и других государств.
Мероприятие станет ключевой площадкой для обсуждения вопросов правового регулирования искусственного интеллекта, цифровых активов, конфиденциальности, киберпреступности и цифровой устойчивости. В ходе обсуждения участники смогут выработать рекомендации по совершенствованию законодательства и развитию сотрудничества для адаптации прав вслед за технологиями.
Программа форума будет включать три тематических трека:
— Публичные границы: навигация по цифровому ландшафту;
— Частные границы: переосмысление приватности в цифровую эпоху;
— Цифровые границы: технологии, инфраструктура, регулирование в контексте глобальной цифровой трансформации.
Организаторы: Министерство юстиции Кыргызской Республики, Генеральная прокуратура Кыргызской Республики, Государственное агентство по защите персональных данных при кабинете министров Кыргызской Республики, Национальная юридическая корпорация.
Подробнее о мероприятии: https://dlaw.kg/dlaw-forum/.
— Частные границы: переосмысление приватности в цифровую эпоху;
— Цифровые границы: технологии, инфраструктура, регулирование в контексте глобальной цифровой трансформации.
Организаторы: Министерство юстиции Кыргызской Республики, Генеральная прокуратура Кыргызской Республики, Государственное агентство по защите персональных данных при кабинете министров Кыргызской Республики, Национальная юридическая корпорация.
Подробнее о мероприятии: https://dlaw.kg/dlaw-forum/.