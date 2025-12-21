Конфликты людей с роботами через десять лет прогнозирует Европол

Европол предупредил о рисках роботизации. Об этом говорится в подготовленном докладе, в котором отмечается прогноз столкновения людей с роботами в Европе к 2035 году.

Согласно отчету Полицейской службы ЕС, массовая автоматизация в сферах доставки, уборки и услуг в ближайшее десятилетие может спровоцировать серьезные социальные беспорядки.

По оценке экспертов, к указанному сроку роботы станут неотъемлемой частью повседневной жизни по всей Европе. В домашних условиях персональные роботы-ассистенты будут выполнять бытовые обязанности, обеспечивать компанию и поддерживать пожилых людей. В больницах высокоточные машины на базе ИИ возьмут на себя широкий спектр задач — от хирургии и диагностики до помощи в передвижении пациентов.

В докладе описываются и криминальные риски: