Конфликты людей с роботами через десять лет прогнозирует Европол

Европол предупредил о рисках роботизации. Об этом говорится в подготовленном докладе, в котором отмечается прогноз столкновения людей с роботами в Европе к 2035 году.
Согласно отчету Полицейской службы ЕС, массовая автоматизация в сферах доставки, уборки и услуг в ближайшее десятилетие может спровоцировать серьезные социальные беспорядки.
По оценке экспертов, к указанному сроку роботы станут неотъемлемой частью повседневной жизни по всей Европе. В домашних условиях персональные роботы-ассистенты будут выполнять бытовые обязанности, обеспечивать компанию и поддерживать пожилых людей. В больницах высокоточные машины на базе ИИ возьмут на себя широкий спектр задач — от хирургии и диагностики до помощи в передвижении пациентов.
В докладе описываются и криминальные риски:
- Киберпреступники могут взламывать роботов-помощников с ИИ, предназначенных для ухода за детьми и пожилыми, чтобы шпионить за жертвами или даже готовить их к противоправным действиям.
- Растет использование дронов для контрабанды наркотиков, нападения на инфраструктуру и наблюдения за конкурентами.
- Преступники могут перехватывать управление автономными сервисными машинами.