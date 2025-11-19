Представители стран ОДКБ обсудили противодействие киберугрозам

В Москве прошло XX заседание совета Консультационного координационного центра ОДКБ по вопросам реагирования на компьютерные инциденты.

Члены делегаций стран — участниц ОДКБ обсудили актуальные угрозы безопасности информации и методы противодействия им.

Отмечены массовое увеличение количества атак с использованием цепочек поставщиков, а также контрагентов, интенсивное задействование различных взаимодействующих организаций и структур при их проведении.

Особую озабоченность участники заседания выразили в отношении угроз, связанных с утечками массивов персональных данных физических и юридических лиц, а также атак через доверенные внешние каналы взаимодействия, способствующие наступлению компьютерных инцидентов.

Также состоялся обмен мнениями о современных угрозах, проблематике оперативного доведения сведений о критических уязвимостях программного обеспечения до владельцев уязвимых ресурсов и реагировании на них.

На заседании представителю Кыргызской Республики выразили благодарность за организацию и проведение первой Международной конференции ОДКБ по кибербезопасности в июне этого года.