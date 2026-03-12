11:04
USD 87.45
EUR 101.56
RUB 1.11
Власть

Парламент одобрил законопроект о присвоении международного статуса двум КПП

Депутаты одобрили в третьем чтении проект закона «О ратификации протокола о внесении изменения в соглашение между правительством Кыргызстана и правительством Казахстана о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года, подписанного 22 августа 2025-го в Бишкеке». Решение принято сегодня на заседании ЖК.

Документ подготовлен в целях выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления протокола в силу. Он подписан 22 августа прошлого года в Бишкеке в рамках государственного визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в КР.

Предусмотрено внесение изменений в соглашение о пунктах пропуска через кыргызско-казахскую государственную границу, например изменение названия пункта пропуска «Камышановка-автодорожный» на «Томонку-Чуй — автодорожный», а также изменение его статуса — КПП станет международным с круглосуточным режимом работы.

Пункт пропуска «Кичи-Капка — автодорожный» также планируется переформатировать в международный с режимом работы 24/7.

Решение принимается для введения более благоприятных условий при пересечении кыргызско-казахской границы гражданами и транспортными средствами, включая увеличение грузо- и пассажиропотока, привлечение иностранных туристов и улучшение инфраструктуры.
Ссылка: https://24.kg/vlast/365612/
просмотров: 319
Версия для печати
Материалы по теме
Парламент упростил прием на госслужбу для людей с инвалидностью
56 тонн лука из Казахстана не допущены на территорию Кыргызстана
Президент Кыргызстана призвал депутатов работать с правительством в согласии
Президент Кыргызстана призвал перейти на электронный парламент
Что ждет Каспий до 2050 года: два сценария Минэкологии Казахстана
Кыргызстан — мировой лидер по росту представительства женщин в парламенте
В Казахстане телеоператор «Алма ТВ» прекратил трансляцию российских каналов
Казахстан вступил в Совет мира без взноса — МИД страны
Жесткие ограничения для самокатчиков введут летом в Казахстане
Документооборот депутатов парламента переведен в электронный формат
Популярные новости
Кабмин утвердил платный проезд через тоннели на&nbsp;двух трассах Кыргызстана. Прайс Кабмин утвердил платный проезд через тоннели на двух трассах Кыргызстана. Прайс
Президент Кыргызстана: ГИК не&nbsp;может выдавать жилье по&nbsp;себестоимости Президент Кыргызстана: ГИК не может выдавать жилье по себестоимости
Президент выступил против дополнительных требований к&nbsp;накопителям энергии в&nbsp;ВИЭ Президент выступил против дополнительных требований к накопителям энергии в ВИЭ
Президент: Список имущества, переданного государству, опубликуют после ревизии Президент: Список имущества, переданного государству, опубликуют после ревизии
Бизнес
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
12 марта, четверг
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 12 марта Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 12 март...
10:53
Ударил милиционера и разбил ему глаз. В Бишкеке задержали 20-летнего хулигана
10:51
Сборная Ирана по футболу отказалась от участия в чемпионате мира
10:45
В КР не было случаев, когда госслужащие сами заявляли о конфликте интересов
10:35
Статуса высокогорных могут лишиться 34 села. Кабмин предложил переходный период