Число детей кыргызстанцев, оставшихся без попечения родителей за рубежом, растет

С 2011 года в Кыргызстан по линии Министерства труда, социального обеспечения и миграции (МТСОиМ) репатриировали 181 ребенка, оставшегося без попечения родителей. О дальнейшей судьбе этих детей 24.kg рассказала ведущий специалист сектора социального сопровождения детей и семей Анара Тайгуронова.

— В последние годы число детей, оставшихся без попечения за рубежом, растет. Если в 2022-м мы репатриировали семерых малышей, то в 2023 году — 12, а в 2024-м — уже 21.

В этом году мы привезли троих детей, еще пятеро ожидают возвращения.

— Из каких стран репатриируют детей?

— В 98 процентах случаев из России, и лишь немногие — из Казахстана и Таджикистана. Был опыт репатриации двух детей из Турции в прошлом году. По другим государствам информации нет.

Мы принимаем необходимые меры при получении любой информации о детях, оставшихся без попечения родителей. Это может быть телефонный звонок, SMS или официальное обращение дипломатических служб и органов опеки с российской стороны.

Детей подросткового возраста сотрудники представительства МТСОиМ в РФ сопровождают до аэропорта, по прилету в Бишкек их уже встречают родственники. Если это совсем малыши, то министерство формирует группу из состава соцработников и медиков. Обязательно летит сотрудник Минздрава, как правило, неонатолог-реаниматолог. В аэропорту группу встречает карета скорой помощи, которая доставляет детей в дом малютки — Центр реабилитации детей и поддержки семьи.

Репатриация идет по двум направлениям — МТСОиМ и МВД.

У Минтруда в основном маленькие дети — до двух-трех лет, по линии Министерства внутренних дел есть своя база данных.

Если не ошибаюсь, в 2024-м они привезли 47 несовершеннолетних. Когда в России выявляют безнадзорных подростков, их обычно везут в специализированные центры, где устанавливают их личность и готовят к репатриации. Малышей сопровождают в основном сотрудницы Минтруда, а сложные подростки могут убежать, поэтому обязанности между госорганами строго разграничены, у органов внутренних дел свое соглашение и взаимодействие с коллегами.

— Почему малыши остаются одни?

— Бывают разные ситуации. Некоторые отказываются от детей при рождении, оставляют их в родильном доме или в доме малютки. Иногда матери находятся в местах лишения свободы. Были случаи, когда депортировали родителей, а их дети оставались у знакомых. Сообщить об этом органам они не могли, поскольку эти же знакомые находились там нелегально и боялись депортации.

Иногда родители оставляют детей по доверенности или даже по простой записке знакомым, а сами уезжают в неизвестном направлении.

По законодательству вне зависимости от того, на какой территории находится ребенок, в случаях, не терпящих отлагательств, органы опеки назначают временных опекунов — до шести месяцев. Мы тесно взаимодействуем с российскими органами, они отправляют нам уведомление о том, могут ли кого-то назначить опекуном нашим детям. Мы изучаем документы граждан на предмет такой возможности, отсутствия у них судимости и так далее, проверяем весь перечень документов, необходимых для опеки, и даем свое заключение.

— Как в дальнейшем складывается их судьба?

— Первым делом выясняем, при каких обстоятельствах дети остались без попечения, собираем документы, устанавливаем здесь родственников, осуществляем работу по воссоединению. То есть подход комплексный.

В большинстве случаев детей забирают бабушки, дедушки, так как родители, которые находятся в России, — совсем молодые мамочки. Часто они даже не знают, что у них родился внук или внучка, после репатриации на родину начинают оформлять документы для опеки.

Как правило, в свидетельствах о рождении про отцов информации нет.

Из 181 ребенка:

69 по решению суда усыновлены;

58 воссоединены с биологической семьей;

по 54 продолжается работа (кто-то в интернатном учреждении ожидает воссоединения с семьей, кто-то определен в фостерную семью, кто-то включен в госбанк данных для усыновления и так далее).

Некоторые дети имеют медицинские диагнозы.

— Сколько в Кыргызстане детей трудовых мигрантов?

— МТСОиМ осуществляет постоянный мониторинг детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2024 году соцработники провели 342 тысячи 650 подворовых обходов. Установлено, что по республике 46 тысяч 875 семей внешних мигрантов и 9 тысяч 908 семей внутренних.

По оперативным данным, выявлено 94,6 тысячи детей трудовых мигрантов, в том числе у 76,8 тысячи родители находятся за рубежом.

При этом почти на 54 тысячи детей не оформлена опека.

Когда родители или законные представители куда-то выезжают, оставляя своих детей, они могут уведомить об этом органы опеки, оставить доверенность на детей или же судом установить опеку. Но большинство этого не делают: законодательство сейчас к этому никак не принуждает.

В рамках Указа президента от 29 января 2021-го № 4 «О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации» разрабатываем законопроект о внесении дополнений в понятийный аппарат, вносим понятие «дети трудовых мигрантов».

Как только эти дополнения внесут, будем разрабатывать временное положение, по которому упрощается процедура оформления опеки.

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Если трудовой мигрант уезжает на более чем 30 дней и оставляет своих детей, то в обязательном порядке он должен будет уведомить органы опеки. Эта процедура не сложная. Таким образом, социальные работники будут знать, где на их участках находятся дети без законных представителей.

Поездка в гости, на учебу или какие-то рабочие визиты — это одно, но когда родители выезжают и пропадают без вести на несколько месяцев или лет, это совсем другое. Родственники де-юре не несут никакой юридической ответственности перед оставленными детьми. Если ребенок не посещает образовательное учреждение, не получает медицинские услуги, не вакцинирован, предоставлен сам себе и так далее, то соцработники принимают меры по его социальному сопровождению.

Добавлю, что представительство Минтруда на территории России также оказывает правовую помощь мигрантам. Закреплен специалист, который непосредственно работает по детям в трудной жизненной ситуации. В прошлом году они провели работу по 95 детям, имеющим проблемы с документами, которых не могли устроить в школу и так далее.