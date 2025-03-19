Число детей кыргызстанцев, оставшихся без попечения родителей за рубежом, растет

С 2011 года в Кыргызстан по линии Министерства труда, социального обеспечения и миграции (МТСОиМ) репатриировали 181 ребенка, оставшегося без попечения родителей. О дальнейшей судьбе этих детей 24.kg рассказала ведущий специалист сектора социального сопровождения детей и семей Анара Тайгуронова.
— В последние годы число детей, оставшихся без попечения за рубежом, растет. Если в 2022-м мы репатриировали семерых малышей, то в 2023 году — 12, а в 2024-м — уже 21.
— Из каких стран репатриируют детей?
— В 98 процентах случаев из России, и лишь немногие — из Казахстана и Таджикистана. Был опыт репатриации двух детей из Турции в прошлом году. По другим государствам информации нет.
Мы принимаем необходимые меры при получении любой информации о детях, оставшихся без попечения родителей. Это может быть телефонный звонок, SMS или официальное обращение дипломатических служб и органов опеки с российской стороны.
Детей подросткового возраста сотрудники представительства МТСОиМ в РФ сопровождают до аэропорта, по прилету в Бишкек их уже встречают родственники. Если это совсем малыши, то министерство формирует группу из состава соцработников и медиков. Обязательно летит сотрудник Минздрава, как правило, неонатолог-реаниматолог. В аэропорту группу встречает карета скорой помощи, которая доставляет детей в дом малютки — Центр реабилитации детей и поддержки семьи.
У Минтруда в основном маленькие дети — до двух-трех лет, по линии Министерства внутренних дел есть своя база данных.
Если не ошибаюсь, в 2024-м они привезли 47 несовершеннолетних. Когда в России выявляют безнадзорных подростков, их обычно везут в специализированные центры, где устанавливают их личность и готовят к репатриации. Малышей сопровождают в основном сотрудницы Минтруда, а сложные подростки могут убежать, поэтому обязанности между госорганами строго разграничены, у органов внутренних дел свое соглашение и взаимодействие с коллегами.
— Почему малыши остаются одни?
— Бывают разные ситуации. Некоторые отказываются от детей при рождении, оставляют их в родильном доме или в доме малютки. Иногда матери находятся в местах лишения свободы. Были случаи, когда депортировали родителей, а их дети оставались у знакомых. Сообщить об этом органам они не могли, поскольку эти же знакомые находились там нелегально и боялись депортации.
По законодательству вне зависимости от того, на какой территории находится ребенок, в случаях, не терпящих отлагательств, органы опеки назначают временных опекунов — до шести месяцев. Мы тесно взаимодействуем с российскими органами, они отправляют нам уведомление о том, могут ли кого-то назначить опекуном нашим детям. Мы изучаем документы граждан на предмет такой возможности, отсутствия у них судимости и так далее, проверяем весь перечень документов, необходимых для опеки, и даем свое заключение.
— Как в дальнейшем складывается их судьба?
— Первым делом выясняем, при каких обстоятельствах дети остались без попечения, собираем документы, устанавливаем здесь родственников, осуществляем работу по воссоединению. То есть подход комплексный.
В большинстве случаев детей забирают бабушки, дедушки, так как родители, которые находятся в России, — совсем молодые мамочки. Часто они даже не знают, что у них родился внук или внучка, после репатриации на родину начинают оформлять документы для опеки.
Из 181 ребенка:
- 69 по решению суда усыновлены;
- 58 воссоединены с биологической семьей;
- по 54 продолжается работа (кто-то в интернатном учреждении ожидает воссоединения с семьей, кто-то определен в фостерную семью, кто-то включен в госбанк данных для усыновления и так далее).
Некоторые дети имеют медицинские диагнозы.
— Сколько в Кыргызстане детей трудовых мигрантов?
— МТСОиМ осуществляет постоянный мониторинг детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2024 году соцработники провели 342 тысячи 650 подворовых обходов. Установлено, что по республике 46 тысяч 875 семей внешних мигрантов и 9 тысяч 908 семей внутренних.
По оперативным данным, выявлено 94,6 тысячи детей трудовых мигрантов, в том числе у 76,8 тысячи родители находятся за рубежом.
Когда родители или законные представители куда-то выезжают, оставляя своих детей, они могут уведомить об этом органы опеки, оставить доверенность на детей или же судом установить опеку. Но большинство этого не делают: законодательство сейчас к этому никак не принуждает.
В рамках Указа президента от 29 января 2021-го № 4 «О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации» разрабатываем законопроект о внесении дополнений в понятийный аппарат, вносим понятие «дети трудовых мигрантов».
Как только эти дополнения внесут, будем разрабатывать временное положение, по которому упрощается процедура оформления опеки.
Если трудовой мигрант уезжает на более чем 30 дней и оставляет своих детей, то в обязательном порядке он должен будет уведомить органы опеки. Эта процедура не сложная. Таким образом, социальные работники будут знать, где на их участках находятся дети без законных представителей.
Поездка в гости, на учебу или какие-то рабочие визиты — это одно, но когда родители выезжают и пропадают без вести на несколько месяцев или лет, это совсем другое. Родственники де-юре не несут никакой юридической ответственности перед оставленными детьми. Если ребенок не посещает образовательное учреждение, не получает медицинские услуги, не вакцинирован, предоставлен сам себе и так далее, то соцработники принимают меры по его социальному сопровождению.
Добавлю, что представительство Минтруда на территории России также оказывает правовую помощь мигрантам. Закреплен специалист, который непосредственно работает по детям в трудной жизненной ситуации. В прошлом году они провели работу по 95 детям, имеющим проблемы с документами, которых не могли устроить в школу и так далее.