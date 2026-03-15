11:36
USD 87.45
EUR 100.09
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Атака на Иран

Эскалация на Ближнем Востоке. Сегодня в Бишкек вернулись 142 кыргызстанца

Сегодня в Бишкек вернулись 142 гражданина Кыргызстана. Они прилетели в международный аэропорт «Манас» из Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба МИД.

пресс-службы МИД
Фото пресс-службы МИД

Отмечается, что в рамках проводимой Министерством иностранных дел по поручению президента работы, завершился очередной этап репатриационных мероприятий из стран Ближнего Востока.

Ведомство будет дополнительно информировать о предпринимаемых мерах по возвращению граждан из зоны риска.

МИД вновь рекомендует гражданам КР временно воздержаться от поездок в страны ближневосточного региона до полной стабилизации ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366032/
просмотров: 409
Версия для печати
15 марта, воскресенье
11:35
Instagram прекратит поддержку сквозного шифрования в чатах с 8 мая Instagram прекратит поддержку сквозного шифрования в ча...
11:21
В Испании обрушилась башня средневекового замка
10:42
Стало известно настоящее имя таинственного художника Бэнкси
10:29
Атака на Иран. Трамп отклонил попытки посредников начать переговоры с Тегераном
10:04
Эскалация на Ближнем Востоке. Сегодня в Бишкек вернулись 142 кыргызстанца