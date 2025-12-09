09:00
Экономика

Кыргызстан просит Литву информировать об ограничениях для грузоперевозчиков

Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Медер Абакиров провел телефонный разговор с замглавы МИД Литвы Аудрой Плепите. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и условия пересечения литовской границы кыргызстанскими грузоперевозчиками, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства КР.

Официальный представитель МИД КР подчеркнул важность укрепления двустороннего диалога и договоренностей между двумя странами. Отмечена заинтересованность в проведении политических консультаций для дальнейшего развития сотрудничества.

Также поднимался вопрос, связанный с пересечением границы Литвы  грузоперевозчиками из Кыргызстана. Медер Абакиров отметил необходимость своевременного информирования о любых возможных ограничениях или временных мерах, которые могут вводиться на литовской стороне.  Это позволит обеспечить бесперебойность перевозок и ускорить урегулирование возникающих ситуаций.

Медер Абакиров и Аудра Плепите рассмотрели текущее состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере, сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности и других секторах.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/353866/
