Страны Центральной Азии обсудили вопросы репатриации детей из Сирии и Ирака

Секретарь Совета безопасности Бактыбек Бекболотов принял участие в региональной конференции по вопросам репатриации детей из Сирии и Ирака. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, для обмена опытом в вопросах репатриации, оказания психосоциальной поддержки и обеспечения доступа детей к образованию, в мероприятии также приняли участие делегации из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, представители Евросоюза, США и международные эксперты по защите детей.

Делегаты подчеркнули необходимость продолжить сотрудничество для обеспечения эффективности программ реинтеграции и подготовки к будущей репатриации.

Страны Центральной Азии продемонстрировали уверенное лидерство в усилиях по репатриации и реинтеграции детей. С 2019 года более 1,6 тысячи детей репатриированы в Центральную Азию. Многие из них родились или выросли в зонах конфликтов и испытывали серьезные трудности в разных сферах жизни. При координации секретариата Совета безопасности Кыргызской Республики, ЮНИСЕФ в партнерстве с национальными правительствами, а также при поддержке Европейского союза и правительства США помогает организовать доступ к психосоциальной поддержке, образованию, здравоохранению и социальным услугам.

В 2021 году Садыр Жапаров принял решение о возвращении на историческую родину граждан, находившихся в лагерях Ирака и Сирии.

Бактыбек Бекболотов отметил, что это дало старт всей кампании по репатриации. Так, в марте 2021 года при координации секретариата Совета безопасности состоялась первая миссия «Мээрим». Тогда 81 ребенок, являющийся гражданином Кыргызстана, был возвращен из Ирака.

С 2022 по 2024 год в рамках шести этапов операции «Айкол» в Кыргызстан были возвращены 460 человек из лагерей в Сирии (145 женщин и 315 детей), дополнительно из Сирии и Турции в 2024-2025 годах были возвращены еще 10 женщин и детей. Всего был репатриирован 551 человек.

В завершении Бактыбек Бекболотов подчеркнул, что репатриация граждан из зон боевых конфликтов — это, прежде всего, гуманитарная миссия, которая призвана спасать тысячи жизней наших граждан которые оказались вдали от родины. Это миссия, которая призвана дать шанс тысячам детей начать полноценную и нормальную жизнь в окружении своих близких и родных.
