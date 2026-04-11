12:09
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.13
Общество

Глава МЧС ознакомился с участками, подверженными селевой опасности

В рамках рабочей поездки в Ошскую область министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Канатбек Чыныбаев ознакомился на местах с территориями, подверженными селевой опасности, и встретился с местными жителями.

В ходе визита осмотрены опасные участки в селе Тескей-Кожеке Н.Исановского айыльного аймака Ноокатского района. В данной местности в весенне-летний период при обильных осадках существует высокая вероятность схода селевых потоков, что создает угрозу для 250 жилых домов в селе Борбаш и 12 гектаров земельных участков.

С учетом сложившейся ситуации отмечена необходимость строительства защитной дамбы в селе Тескей-Кожеке на участке, где скапливаются и сходят селевые воды, на основе специального проекта.

Министр также посетил другие населенные пункты, подверженные селевой опасности, и поручил профильным специалистам в кратчайшие сроки подготовить проектно-сметную документацию. Кроме того, он отметил, что при готовности проекта будут приняты меры по решению данного вопроса уже в этом году, а также будет оказана соответствующая поддержка местным жителям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369979/
просмотров: 203
Версия для печати
Популярные новости
Топливо может резко подорожать: в КР предлагают отменить налоги на ГСМ
Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города
Мэрия Бишкека отказывается от бумажных квитанций: коммуналка станет цифровой
Муж Ирины Карамушкиной просит Садыра Жапарова о помиловании жены
Бизнес
В Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и PR
Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане
В O!Store грандиозные скидки 50 процентов на технику и аксессуары — успей первым
Безопасность без границ: Кыргызстан и «Росатом» ликвидируют урановое наследие
11 апреля, суббота
12:00
Сериалы недели: возвращение в проклятый город и Эль Фаннинг в мире OnlyFans Сериалы недели: возвращение в проклятый город и Эль Фан...
11:53
В Кара-Балте проверяют порновидео с участием учителя
11:32
Глава МЧС ознакомился с участками, подверженными селевой опасности
11:20
В КР освободили казахстанца, подозреваемого в финансировании ОПГ Камчи Кольбаева
11:09
Когда будет чистая вода? Садыр Жапаров выслушал жителей Аравана