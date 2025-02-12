Кража телефонов и денег из авто в Токмаке. Задержан ранее разыскиваемый вор

Правоохранители задержали подозреваемого в серийных кражах, который к тому же находился в розыске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 31 октября 2024 года примерно в 03.40 у одного из заведений города Токмака из автомобиля Mercedes-Benz украли крупную сумму денег и мобильный телефон.

Возбуждено дело по статье «Кража» УК КР.

Кроме того, еще шесть жителей города обратились в милицию с аналогичными заявлениями, которые также зарегистрированы по статьям «Кража» и «Грабеж» УК КР. Оперативники установили подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый и находившийся в розыске 33-летний Б.А., который скрывался в Нарынской области.

Правоохранители выехали туда и задержали подозреваемого, которого после водворили в ИВС. Устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в Бишкеке и Чуйской области.