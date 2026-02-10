КПП на границе с КНР будут временно закрыты

Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики сообщает, что в связи с празднованием Праздника Весны (Китайского Нового года) пункты пропуска, расположенные на кыргызско-китайском участке государственной границы, будут временно закрыты:

КПП «Иркештам-автодорожный» — с 15 февраля 2026 года с 20.00 по 19 февраля 2026-го;

КПП «Торугарт-автодорожный» — с 17 по 20 февраля 2026 года.

Пропуск лиц, транспортных средств и грузов возобновится:

через КПП «Иркештам-автодорожный» — 19 февраля 2026 года в 08.00;

через КПП «Торугарт-автодорожный» — 20 февраля 2026 года в 08.00.

Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики просит граждан и участников внешнеэкономической деятельности учитывать данную информацию при планировании пересечения государственной границы.