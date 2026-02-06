В Кыргызстане на двух КПП на 35 процентов увеличились безналичные платежи

На пропускных пунктах «Сосновка» и «Кара-Куль» через систему безналичных платежей с QR-кодом в 2025 году собрано 300 миллионов 266 тысяч 484 сома. Это на 35,48 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает Минтранс.

По его данным, в 2025 году в результате совершенствования системы и усиления механизмов контроля значительно увеличилась доля безналичных платежей, в настоящее время 98 процентов платежей осуществляются безналичным способом.

«Это, в свою очередь, позволило минимизировать человеческий фактор, а также исключить коррупционные риски. Вместе с тем на пунктах пропуска «Сосновка» и «Кара-Куль» успешно проведены работы по расширению дорожных полос. В пункте «Сосновка» полностью построены и введены в эксплуатацию дополнительные полосы, в пункте «Кара-Куль» в 2025-м полностью завершены работы по расширению, направленные на увеличение пропускной способности, проезжая часть приведена в соответствие с требуемыми техническими параметрами.

Серверы и программное обеспечение информационных систем регулярно обновляются, обеспечивая стабильную и бесперебойную работу», — говорится в сообщении.