Общество

Безналичка: через КПП «Сосновка» и «Кара-Кол» поступило 300 миллионов сомов

В 2025 году на пропускных пунктах «Сосновка» и «Кара-Кол» посредством системы безналичной оплаты с использованием QR-кода собрано 300 миллионов 266 тысяч 484 сома. Это на 35,48 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

Ранее в целях повышения качества обслуживания населения, исключения человеческого фактора и предотвращения коррупционных проявлений глава ведомства поручил руководству государственного учреждения «Производственно-инновационный центр» в кратчайшие сроки перевести указанные КПП на безналичную форму оплаты для удобства граждан. 

В настоящее время граждане производят оплату современными и удобными способами — с помощью QR-кода через установленные на месте терминалы либо с использованием электронных кошельков через мобильные приложения.

В связи с широким внедрением системы, разработанной сотрудниками ГУ «Производственно-инновационный центр», численность персонала на контрольных пунктах поэтапно оптимизирована.

Кроме того, в целях предотвращения транспортных заторов на КПП «Сосновка» и «Кара-Кол» расширены дорожные полосы. Также дополнительно построены и введены в эксплуатацию две полосы движения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357689/
