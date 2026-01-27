12:29
Экономика

Электронную очередь на двух КПП на границе с Кыргызстаном запускает Казахстан

Электронную очередь на двух контрольно-пропускных пунктах на границе с Кыргызстаном запускает Казахстан. Об этом сообщает Комитет государственных доходов РК.

Система электронной очереди CarGoRuqsat начнет работать 30 января на КПП «Кеген», а 16 февраля — на КПП «Кордай».

Отмечается, что цифровизация на автомобильных пунктах пропуска проводится для ускорения прохождения границы и снижения административных барьеров для перевозчиков.

CarGoRuqsat поэтапно внедряют по всему периметру границы. Электронная очередь уже работает на пунктах пропуска на границе с Китаем, Узбекистаном, Туркменистаном, Россией и КР.

Бронирование очереди помогает перевозчикам заранее планировать время пересечения границы, снижает риск заторов и делает процедуры более прозрачными, проинформировали в ведомстве.

Система интегрирована с 18 информационными ресурсами госорганов. Поэтому перевозчики до прибытия на КПП могут получить сведения о возможных штрафах, задолженности и необходимости оформления разрешительных документов.

Перевозчики могут использовать мобильное приложение или веб-версию CarGoRuqsat, указав пункт пропуска, дату и время проезда, а также данные о водителе и транспортном средстве.
