Атака на Иран. Военные США начали блокаду всех судов, заходящих в порты страны

Ущерб Ирана от бомбардировок США и Израиля составил $270 миллиардов, сообщает Fars со ссылкой на правительство страны.

Тегеран требует от пяти арабских стран компенсировать ущерб от агрессии против него. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани. Бахрейн, Иордания, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия нанесли Ирану физический и моральный ущерб своими противозаконными действиями, заявил он.

Силы Центрального командования Вооруженных сил США начали блокаду всех судов, заходящих в порты Ирана и в прибрежные районы, а также выходящих из них, сообщила пресс-служба CENTCOM.

«Блокада будет применяться беспристрастно к судам всех стран, входящим или выходящим из иранских портов и прибрежных районов, включая все иранские порты в Персидском заливе и Оманском заливе. Силы CENTCOM не будут препятствовать свободе судоходства для судов, следующих через Ормузский пролив в неиранские порты и обратно», — говорится в сообщении.

СМИ информируют о том, что авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln вошел в воды Оманского залива и расположился в 200 километрах к югу от побережья Ирана. Американское судно впервые так близко подошло к Персидскому заливу с начала военной операции США в Иране.

Ормузский пролив блокируют 15 кораблей ВМС США. Более 15 военных кораблей США задействовано в операции по блокаде Ормузского пролива, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. По его словам, среди этих кораблей — авианосец, несколько эсминцев с управляемыми ракетами, десантный корабль и другие военные корабли. Помимо всего прочего, они могут запускать вертолеты и катера на воздушной подушке для операций по высадке десанта.

Безопасность портов в Персидском заливе и Оманском море будет обеспечена либо для всех, либо ни для кого, в свою очередь заявил представитель Центрального штаба Вооруженных сил Ирана «Хатам аль‑Анбия» Эбрахим Зольфагари.

США достигли своих целей в Иране и могут начинать сворачивать военную операцию, заявил вице-президент США.



«Вашингтон настаивает на том, чтобы Тегеран в перспективе передал весь свой обогащенный уран американской стороне», — указал Джей Ди Вэнс.

По его словам, США требуют от Ирана полного отказа от обогащения урана. Вашингтон ожидает от Тегерана шагов по открытию Ормузского пролива — отказ открыть пролив «фундаментально изменит» ход переговоров между странами.

Из-за войны в Иране цены на фисташки достигли восьмилетнего максимума, пишет Bloomberg.

Добыча ОПЕК в марте упала на 27 процентов до 20,8 миллиона баррелей в сутки из-за войны с Ираном, сообщает FT. Это рекордное падение. Лидеры снижения: Ирак (-61 процент), ОАЭ (-45 процентов), Саудовская Аравия (-23 процента).

А уровень поисковых запросов в Google по слову «цена нефти» достиг максимума с 2004 года.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева признала, что военные действия против Ирана спровоцировали масштабное экономическое давление на глобальном уровне. По ее словам, последствия конфликта ощущаются во всех уголках мира, особенно в странах, зависящих от импорта энергоносителей.

Выступая на телеканале CBS, Кристалина Георгиева подчеркнула, что нынешний кризис носит всеобъемлющий характер.

«Это давление является глобальным. Его чувствует каждый, кто потребляет энергию. Мы видим асимметричный, но повсеместный рост цен», — заявила глава МВФ.

