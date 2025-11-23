В Нигерии более 200 детей похищены из католической школы и взяты в заложники

В Нигерии вооруженные люди напали на католическую школу Святой Марии и похитили 215 учеников, а также 12 учителей. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Христианскую ассоциацию страны.

Полиция штата Нигер заявила, что похищение произошло рано утром 21 ноября. К месту происшествия направили военных и силы безопасности. В полиции уточнили, что школа Святой Марии — это среднее учебное заведение, в котором учатся дети от 12 до 17 лет.

«К сожалению, школа Святой Марии приступила к возобновлению учебного процесса, не уведомив правительство штата и не запросив разрешения, тем самым подвергнув учеников и персонал риску», — заявили власти штата, сославшись на предварительные предупреждения разведки о возросших угрозах.

По данным AP, похищение произошло в рамках серии подобных нападений. За несколько дней до инцидента боевики похитили 25 школьниц в населенном пункте Мага (штат Кебби), одна из которых впоследствии смогла бежать. В тот же день в соседнем штате Квара произошло нападение на церковь, в результате которого 2 человека погибли, а 38 прихожан захватили в заложники. Похитители потребовали выкуп в размере около $69 тысяч за каждого заложника.

Местные жители связывают серию нападений в штатах Нигер и Кебби с действиями бандитских группировок, специализирующихся на массовых похищениях с целью выкупа. По сведениям властей, большинство боевиков являются бывшими скотоводами, перешедшими к насилию из-за земельных конфликтов и нехватки ресурсов.