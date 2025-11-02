15:13
Дональд Трамп пригрозил «уничтожить исламистов» в Нигерии

Дональд Трамп пригрозил «уничтожить исламистов» в Нигерии. Президент США заявил, что американские войска могут войти в Нигерию, чтобы остановить преступления против христиан, и поручил Пентагону подготовиться к возможным силовым мерам.

«Если правительство Нигерии продолжит позволять убивать христиан, США немедленно прекратят оказывать помощь и поддержку Нигерии и вполне могут войти в эту ныне опозоренную страну во всеоружии, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, совершающих эти ужасные зверства», — написал он в Truth Social, добавив, что нигерийским властям стоит «действовать быстро».

Ранее глава Белого дома писал, что христиане в Нигерии «сталкиваются с экзистенциальной угрозой», а ответственность за это несут «радикальные исламисты».

Президент Нигерии Бола Тинубу отверг обвинения Дональда Трампа и заявил, что власти страны выступают против преследований по религиозному признаку. В официальном заявлении Министерства иностранных дел Нигерии говорится, что утверждения президента США о массовых убийствах тысяч христиан экстремистскими группировками не соответствует действительности и не отражает реальную ситуацию с безопасностью в стране.

Население Нигерии составляет 220 миллионов человек. Оно примерно поровну разделено между христианами и мусульманами. Страна сталкивается с угрозами безопасности, которые исходят от различных экстремистских группировок. Самая многочисленная — «Боко Харам». Она стремится установить радикальную интерпретацию исламского закона, совершая нападения на христианские церкви и полицейские участки.
