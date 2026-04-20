В Нарыне компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов за нарушение строительных норм

В Нарыне компания оштрафовали на 200 тысяч сомов за нарушение строительных норм. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, установлено, что при строительстве канализационных сетей в Нарыне не соблюдены требования технических регламентов, строительных норм и правил.

«Выявленные нарушения оказывают прямое влияние на безопасность объекта и качество выполняемых работ. По результатам проверки в отношении представительства иностранной компании наложен штраф в 200 тысяч сомов. Кроме того, выданы обязательные предписания об устранении выявленных нарушений», — говорится в сообщении.