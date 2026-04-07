Функции по законному контролю наркотиков передают МВД от Минздрава

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в ряд решений, регулирующих деятельность подразделений Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел.

Документ направлен на дебюрократизацию госуправления и повышение качества государственных услуг. Ключевым изменением стало перераспределение полномочий: функции по контролю за законным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров передаются от системы здравоохранения к органам внутренних дел.

В частности, МВД через профильную службу получает полномочия по выдаче лицензий и разрешений на ввоз, вывоз и транзит таких веществ, а также по контролю их легального оборота.

Одновременно из ряда нормативных актов исключены положения, ранее закреплявшие эти функции за департаментом лекарственных средств при Минздраве. Также пересмотрены процедуры выдачи разрешительных документов в рамках внешнеэкономической деятельности по принципу «единого окна».

Кроме того, обновлены положения о работе службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в системе МВД — расширены ее функции, включая участие в разработке госполитики, международное сотрудничество и профилактику правонарушений.

Министерству здравоохранения поручили передать МВД материально-технические ресурсы, связанные с контролем оборота наркотических средств. Оба ведомства должны принять дополнительные меры по реализации документа.

Постановление вступит в силу через 10 дней.