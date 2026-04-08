Дело о гибели женщины и ребенка в Бишкеке взял под личный контроль глава МВД

Уголовное дело по факту трагедии, произошедшей 4 апреля в Бишкеке, находится на личном контроле министра внутренних дел Кыргызской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Речь идет о случае, в результате которого погибли женщина и малолетний ребенок, еще один ребенок был госпитализирован.

В министерстве состоялась встреча его руководства с родителями погибшей. В рамках беседы родственникам представили подробную информацию о ходе расследования и дали разъяснения по всем интересующим вопросам.

Как сообщили в ведомстве, родители заявили — они не имеют претензий к действиям следственных органов. Они отмечают, что расследование проводится в установленном законом порядке.

Также родственники обратились к представителям СМИ и общественности с просьбой воздержаться от излишнего внимания и не беспокоить семью в период переживаемого горя.