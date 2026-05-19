Дело «Визион Групп»: почему оно не движется и люди остаются без жилья

Вместо обещанных квартир — бетонные скелеты, вместо новоселья — походы в УВД. В городе Ош серьезная проблема: 1 тысяча 680 семей пытаются доказать, что их жилье стало залогом в международном кредите на $9 миллионов. Пока власти советуют не покупать дешевое, люди демонстрируют документы с рыночными ценами и залогами в госбанках.

Журналист 24.kg изучила ситуацию в Оше, чтобы понять: почему при наличии активов и вмешательстве президента люди по-прежнему остаются на улице?

Что обещал мэр Оша? В Оше 8 апреля у серого бетонного скелета недостроенного комплекса «Виктория» собралась толпа. Здесь нет праздных прохожих — только те, кто вложил в эти стены деньги. Матери-одиночки, седые старики и мигранты смотрят на пустые оконные проемы с нескрываемой болью.

Фото дольщиков компанни . На изображении незавершенные дома «Визион Групп»

Прибывший на встречу мэр города Жанар Акаев не стал скрывать остроты ситуации. В комментариион признал системный провал.

«Восемь лет назад компания собрала деньги у населения, но жилье многие так и не получили. Позже объект перепродали другим бизнесменам, которые сегодня находятся в СИЗО. Я выслушал горожан и пообещал стать проводником — донести их слово и ситуацию до президента. Мы намерены вести переговоры с Нурданом (глава Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Нурдан Орунтаев. — Прим. 24.kg) и правоохранительными органами, чтобы найти выход из ситуации и прийти к единому решению», — заявил мэр.

Жители встретили слова главы города сдержанным одобрением. Однако в частных беседах они признаются: за восемь лет слышали слишком много обещаний, а в реальности по-прежнему лишь «бетон» и растущие долги.

На встрече с президентом Президент Садыр Жапаров 10 апреля отправился на юг страны с рабочей поездкой.

Часть дольщиков смогла попасть на встречу главы государства с жителями в городе Ош. Люди передали письменное обращение и кое-что озвучили в зале (перевод с кыргызского языка): «Мы, 1 тысяча 680 семей, обращаемся с последней надеждой. $9 миллионов (кредит РКФР) потратили не на стройку домов, а на личный завод прежних владельцев — братьев Орозбаевых. Сегодня за дела 2019 года сидят нынешние руководители, а истинные виновные остаются вне следствия».

Кроме того, дольщики передали текст обращения.

На этой же встрече министр строительства, архитектуры и ЖКХ Нурдан Орунтаев доложил президенту свою версию происходящего: стройку якобы начали поздно (2021–2022 годы), квартиры продавали по низкой цене без документов, а залогов на объектах якобы нет.

«По факту со стороны нашего ведомства компании направили уведомления. После мы обратились в правоохранительные органы, по нашему обращению возбуждено дело, идет расследование», — заявил министр.

Садыр Жапаров, опираясь на эти данные, провел аналогию с компаниями вроде «Доолот курулуш» и «Кочмон сити»: «У кыргызов есть выражение: «Арзандын шорпосу татыбайт» («Дешевое хорошим не бывает»). Хочу обратиться ко всем. Если цена занижена — это должно вызывать подозрение. Я дал задание провести ревизию всех таких компаний. Мы обдумываем, как вернуть объекты государству, чтобы оно достроило их, и как заставить мошенников вернуть деньги — «кустуруп». Необходимо и себестоимость пересчитать. Например, одна из «компаний-мошенников» пообещала построить квартиры по $700 за один квадратный метр, сейчас это около $1 тысячи».

Относительно «Визион Групп» глава государства поручил министру Орунтаеву работать с МВД, ГИК и управделами президента, чтобы проверить ситуацию и постараться помочь людям.

Битва документов: факты против доклада министра

Жители и сотрудники «Визион Групп» утверждают, что озвученная на встрече информация не соответствует документам. По их данным:

1. Стройка началась раньше: на руках у дольщиков есть договоры 2018–2019 годов.

2. Объекты находятся в залоге — выписки из госреестров показывают обременения в Российско-Кыргызском фонде развития и государственных банках.

3. Цены застройщик держал рыночные: по словам покупателей, стоимость квартир соответствовала ценам того времени.

Одна из них Назгул Осмонова рассказала, когда и как купила квартиру: «Это была известная стройкомпания в городе. Откуда мы могли знать, что нас обманут? Вот у меня на руках договор № 96 «О долевом участии в строительстве жилого дома» от 11 ноября 2019 года. Квартира в комплексе «Резиденц» по адресу: город Ош, улица Монуева, 138. Деньги мы заплатили, но до сих пор не можем жить в квартире».

24.kg направила запрос в Минстрой. На момент публикации ответ не поступил.

«Беззвучный крик» и исчезающий баннер Во время рабочей поездки президента на юг страны на сером бетонном остове одного из недостроенных домов появился баннер — крик о помощи 1 тысячи 680 семей:

«Просим взять под личный контроль дело «Визион Групп». Мы, пострадавшие 1680 семей, требуем законности и справедливости!»

Фото дольщиков компанни . Баннер от жителей Оша

Плакат провисел недолго. На следующий день он исчез. Жители уверены: баннер демонтировали представители правоохранительных органов.

Международный след: кредит РКФР и «три дольщика»

Редакция 24.kg получила ответ от Российско-Кыргызского фонда развития. Он подтвердил выдачу $8,1 миллиона на завод «Халмион Пром» в Баткене.

Важная деталь: при оформлении залога (ЖК на улице Монуева) застройщик заверил РКФР, что в доме всего... три дольщика.

«Фонд получил нотариально заверенные согласия всех учредителей и трех дольщиков. Компания не имела права продавать квартиры без согласия фонда», — сообщили в РКФР.

Фото 24.kg. Ответ на запрос 24.kg Российско-Кыргызского фонда развития

В фонде подчеркнули: официальных запросов от милиции или прокуратуры по этому делу в РКФР до сих пор не поступало. Позднее фонд освободил данный объект из-под залога.

Это маленькая победа для дольщиков.

Цена мечты: «Мы просто хотели свой дом» Спустя несколько дней после встречи с президентом жители снова обратились к нему.

В кадре женщина, представившаяся матерью-одиночкой и трудовым мигрантом, рассказывает, что много лет работала за границей, чтобы накопить на собственную квартиру.

«Я — Эшбай кызы Турдукан. В 2022 году купила квартиру у «Визион». Я мать-одиночка, воспитываю двоих детей, работала в миграции. Оказывается, земля, на которой должны строить нашу многоэтажку, даже не принадлежит «Визион», и строительные работы не начаты. Мы обращаемся к президенту — просим услышать нас. Мы требуем законности и справедливости. У нас на руках договор с компанией «Визион», мы заплатили деньги. Но у нас нет ни квартиры, ни земли, ни денег. Чтобы был кров над головой, мы вынуждены еще и в аренду квартиры снимать. Мы обращались в милицию, но наши заявления лежат без движения», — говорит она.

Позади женщины — десятки людей в офисе компании. Некоторые держат в руках документы — договоры долевого участия.

За сухими цифрами «восемь лет ожидания» стоят человеческие трагедии. В том же видеообращении женщина, едва сдерживая слезы, рассказывает, как каждый заработанный в чужой стране рубль отправляла домой, надеясь однажды вернуться в собственную квартиру.

Сидят «стрелочники» и тень «Дженго» МВД расследует дело о «финансировании ОПГ Кадырбека Досонова (Дженго)». По версии следствия, основателя компании З.О. (Замирбека Орозбаева. — Прим. 24.kg) «запугали» в 2019 году и заставили передать недвижимость в интересах представителей преступной группировки. Далее милиция пошла на необычный шаг, опубликовав фотографии задержанных, без инициалов и подробностей, что вызвало недоумение у родственников и дольщиков.

Видимо, речь о деле, о котором 24.kg сообщало ранее. Как сотрудники «Визион Групп» на фото изображены три нынешних учредителя: А.Момошов, Б. Колдошов Б. и Куттубай уулу К. Бизнесмены находятся в СИЗО-1 в Бишкеке.

Родственники задержанных в отчаянии и задаются вопросом: «Почему следствие верит человеку, который вывел миллионы на завод, и сажает тех, кто пытался спасти компанию-банкрот в 2024-м? Почему, если Замирбека Орозбаева запугали в 2019 году, он решил обратиться в милицию спустя столько лет? Мы не знаем, что делать и куда обращаться. Мы лишь хотим справедливости. Закон для всех един. Мы требуем объективного расследования. Это важно не только для защиты прав граждан, но и репутации государственных органов и их руководителей, включая министра внутренних дел Улана Ниязбекова и управляющего делами президента Каныбека Туманбаева, чьи имена упоминаются в общественных обсуждениях».

С господами Орозбаевыми связаться так и не удалось. 24.kg готово выслушать их позицию.

Банкротство как подарок Инсайдеры из «Визион Групп» на условиях анонимности рассказали 24.kg, что передача компании в 2024 году была добровольной и больше напоминала попытку избавиться от токсичного актива. На момент смены руководства счета были пусты, а стройки заморожены. Версия о «рейдерском захвате» или «запугивании» кажется сомнительной на фоне того, что активы компании (включая завод в Баткене) остались под контролем прежних владельцев — Орозбаевых.

Фото дольщиков компанни . Приказ о продаже квартир в ЖК «Малина Лайф-2»

«В ЖК «Малина Лайф-2» по внутреннему приказу от прежнего владельца Орозбаева, людям продавали «воздух» вместо квартир, так как этот участок не принадлежит «Визион Групп». Почему правоохранительные органы не проверяют? Здесь много незаконных действий», — заявили сотрудники стройкомпании.

«Бюрократический футбол» и угроза коммунального коллапса 17 апреля дольщики подготовили коллективное заявление на имя глав МВД, ГКНБ и генерального прокурора. Однако в Оше местные канцелярии силовых структур устроили гражданам настоящий «футбол».

«Ваш адресат — министр в Бишкеке? Вот и поезжайте в столицу. Здесь мы принимать ничего не будем», — цитируют жители ответы сотрудников ведомств.

Пока бумаги кочуют между городами, около 6 тысяч человек находятся в правовом вакууме. Ситуация в заселенных домах близка к катастрофической. Счета компании пустеют, руководство — в СИЗО, стройки стоят.

«В квартирах в любой момент могут отключить свет и воду: разницу между коммерческим тарифом и тарифом для населения раньше покрывала компания, а теперь платить некому», — сообщают сотрудники стройкомпании.

24.kg продолжает следить за развитием событий. Редакция направила запросы в ГКНБ, Генпрокуратуру, МВД, Минстрой, ответов на момент публикации нет.

Примечание: Согласно законодательству Кыргызстана, лица, упомянутые в материале, считаются невиновными до вступления в силу приговора суда.