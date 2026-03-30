Санаторий и земля на 75 миллионов сомов возвращены государству на Иссык-Куле

В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области государству возвращены объекты социального назначения общей стоимостью более 75 миллионов сомов. Об этом сообщили в органах прокуратуры.

По данным надзорного органа, в ходе проверки соблюдения законодательства о государственной собственности установлено, что санаторий «Алтын-Булак», включающий четыре корпуса и расположенный на участке площадью 2 гектара, в 1993 году был незаконно передан в частную собственность.

Кроме того, аналогичные нарушения выявлены при передаче земельного участка площадью 0,51 гектара на территории Каракольского айыльного аймака в 2021 году.

Как уточняется, оба объекта были приватизированы с нарушением требований законодательства.

По итогам принятых мер прокурорского реагирования санаторий рыночной стоимостью 71,6 миллиона сомов и земельный участок стоимостью 3,43 миллиона сомов возвращены в государственную собственность.