Прокуратура Испании проверит X, Meta и TikTok на распространение ИИ-порнографии

Прокуратура Испании рассматривает обращение правительства о возможном начале расследования в отношении соцсетей X, Meta и TikTok. Об этом сообщает агентство EFE.

Надзорный орган проверит на потенциальные нарушения, связанные с созданием и распространением порнографического контента с участием несовершеннолетних с использованием технологий искусственного интеллекта.

Инициатива направлена в ведомство Советом министров Испании. В прокуратуре уточнили, что решение о возможных процессуальных действиях будет принято после анализа юридических оснований и консультаций.

Ранее премьер-министр Педро Санчес, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае, заявил о намерении правительства запретить доступ к социальным сетям для детей младше 16 лет.