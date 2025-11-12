10:36
USD 87.45
EUR 101.04
RUB 1.08
Происшествия

В «Антикино» в Караколе у подростка выявили наркотики

9 сентября 2025 года сотрудниками ОВД Каракола в рамках проведения профилактических мероприятий под названием «Подросток» была проведена проверка заведения «Антикино», расположенного в городе. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, в ходе осмотра одной из кабинок у уроженца Каракола — М.М., 2006 года рождения, было обнаружено вещество растительного происхождения, внешне похожее на каннабис. Изъятое вещество, первоначально весом 154 грамма, направлено на проведение судебно-химической экспертизы.

По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество представляет собой концентрат соломы каннабиса (марихуана), чистый вес которого составляет 74 грамма. Следственными действиями установлено, что 8 сентября 2025 года гражданин М.М. собирал дикорастущую коноплю у подножия горы в селе Таш-Кыя, расположенном в верхней части Каракола. 9 сентября он привез собранное вещество в заведение «Антикино» с целью употребления совместно с гражданином Н.Ч., 2006 года рождения.

По данному факту зарегистрирован материал в ЕРП ОВД Каракола и возбуждено уголовное дело по статье 283 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время следственные действия завершены, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения.
