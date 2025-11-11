В Бишкеке продолжаются рейды «Антикино»

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики продолжает проверки заведений «Антикино», направленные на предупреждение употребления и распространения наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков проверяют места отдыха и развлечений, такие как «Антикино», караоке-залы, компьютерные клубы в крупных городах и районных центрах страны.

Отмечается, что правоохранительные органы принимают комплексные меры по выявлению правонарушений, установлению лиц, причастных к употреблению и распространению наркотиков, проведению разъяснительной работы среди молодежи.

МВД призывает граждан быть активными участниками борьбы с незаконным оборотом наркотиков и отмечает, что подобные профилактические мероприятия продолжатся.