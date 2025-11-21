В Ошской области задержали подростков в «антикинотеатрах»

Сотрудники милиции провели рейды в местах, известных как «антикинотеатры». Об этом сообщили в пресс-службе Ошского ГУВД.

По данным ведомства, в последнее время фиксируются случаи, когда несовершеннолетние арендуют отдельные комнаты, собираются компаниями и употребляют спиртные напитки, курят табачные изделия или психотропные вещества, а также совершают другие противоправные действия.

Фото ГУВД

С целью профилактики подобных нарушений подразделения Ошского ГУВД провели рейд «Антикинотеатр». Проверены места, где обычно собирается молодежь, включая компьютерные клубы и помещения, сдаваемые в аренду для группового отдыха.

По итогам мероприятий 14 родителей привлечены к ответственности по Кодексу КР о нарушениях за ненадлежащее выполнение обязанностей по контролю за местонахождением своих детей. С несовершеннолетними, находившимися в таких заведениях, проведена разъяснительная беседа.

В ведомстве подчеркнули, что обеспечение безопасности детей — обязанность каждого. Ответственное отношение взрослых помогает предотвратить многие несчастные случаи.