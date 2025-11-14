19:52
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.08
Происшествия

В Бишкеке выявлены антикино, допускавшие детей к контенту 18+

Милиция нашла нарушения в заведениях формата «Антикино». Проверки проводились в рамках оперативно-разыскных мероприятий и профилактической акции «Антирекет». Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По данным милиции, под видом кинопросмотров в помещениях фактически создавались условия для неконтролируемого пребывания гостей, в том числе несовершеннолетних. Администрации некоторых точек допускали подростков к контенту 18+, не проверяя возраст.

Правоохранители отмечают, что подобная деятельность угрожает нравственному и психологическому развитию детей и может способствовать совершению правонарушений.

Из-за этого в столице начались масштабные проверки всех заведений такого формата. В ряде мест милиция обнаружила основания полагать, что там могли происходить факты содействия проституции и развратным действиям.

Следственная служба ГУВД возбудила уголовное дело по статье 160 УК КР «Содействие проституции и разврату». Всего выявлено более 20 антикино-заведений. В ходе обысков найдены интимные предметы и установлены случаи пребывания подростков.

ГУВД обращается к жителям Бишкека: если вам известно о подобных заведениях или фактах вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия, звоните по номеру 102.

В управлении напоминают: владельцам и администраторам таких объектов грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/350991/
просмотров: 409
