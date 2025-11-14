В Бишкеке выявлены антикино, допускавшие детей к контенту 18+

Милиция нашла нарушения в заведениях формата «Антикино». Проверки проводились в рамках оперативно-разыскных мероприятий и профилактической акции «Антирекет». Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.
По данным милиции, под видом кинопросмотров в помещениях фактически создавались условия для неконтролируемого пребывания гостей, в том числе несовершеннолетних. Администрации некоторых точек допускали подростков к контенту 18+, не проверяя возраст.
Правоохранители отмечают, что подобная деятельность угрожает нравственному и психологическому развитию детей и может способствовать совершению правонарушений.
Из-за этого в столице начались масштабные проверки всех заведений такого формата. В ряде мест милиция обнаружила основания полагать, что там могли происходить факты содействия проституции и развратным действиям.
ГУВД обращается к жителям Бишкека: если вам известно о подобных заведениях или фактах вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия, звоните по номеру 102.
В управлении напоминают: владельцам и администраторам таких объектов грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.