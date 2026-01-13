В Бишкеке оштрафовали девушек, организовывавших приватные вечеринки

В Бишкеке группа лиц организовывала закрытые вечеринки и в последующем размещала фото- и видеоматериалы в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Отмечается, что локации проведения вечеринок каждый раз менялись и проводились в заранее арендуемых помещениях.

В милиции заявили, что «в целях защиты духовно-нравственных ценностей общества, недопущения морального разложения молодежи, а также предупреждения вовлечения граждан, в том числе молодых людей, в противоправную деятельность на системной основе проводится комплекс профилактических и оперативно-разыскных мероприятий».

Так, в отношении пяти гражданок (2002, 1996, 2001, 1999, 2001 годов рождения) были составлены административные протоколы по статье 109 («Распространение предметов порнографического характера») Кодекса о правонарушениях КР. Каждая из правонарушительниц оштрафована на 10 тысяч сомов.

Кроме того, деятельность одного из заведений, в которых проводились закрытые мероприятия, была прекращена, и наложен штраф.

В милиции призвали граждан соблюдать нормы общественной морали и законодательства, и напомнили, что участие в распространении материалов порнографического характера, в том числе через интернет-ресурсы и мессенджеры, влечет ответственность.