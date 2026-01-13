11:27
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.09
Происшествия

В Бишкеке оштрафовали девушек, организовывавших приватные вечеринки

В Бишкеке группа лиц организовывала закрытые вечеринки и в последующем размещала фото- и видеоматериалы в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Отмечается, что локации проведения вечеринок каждый раз менялись и проводились в заранее арендуемых помещениях.

В милиции заявили, что «в целях защиты духовно-нравственных ценностей общества, недопущения морального разложения молодежи, а также предупреждения вовлечения граждан, в том числе молодых людей, в противоправную деятельность на системной основе проводится комплекс профилактических и оперативно-разыскных мероприятий».

Так, в отношении пяти гражданок (2002, 1996, 2001, 1999, 2001 годов рождения) были составлены административные протоколы по статье 109 («Распространение предметов порнографического характера») Кодекса о правонарушениях КР. Каждая из правонарушительниц оштрафована на 10 тысяч сомов.

Кроме того, деятельность одного из заведений, в которых проводились закрытые мероприятия, была прекращена, и наложен штраф.

В милиции призвали граждан соблюдать нормы общественной морали и законодательства, и напомнили, что участие в распространении материалов порнографического характера, в том числе через интернет-ресурсы и мессенджеры, влечет ответственность. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/357621/
просмотров: 436
Версия для печати
Материалы по теме
В Узгенском районе возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников милиции
Горнолыжные базы Чуйской области патрулируют 200 сотрудников милиции
В КР изменили правила приема и отбора кадров в правоохранительных органах
Милиция задержала участников драки в одном из заведений Бишкека
Громкое убийство женщины в Бишкеке: за бездействие задержали милиционеров
Родители самоустраняются от воспитания детей и приводят их в милицию — Адылова
В Оше милиция спасла пятилетнюю девочку, оставленную ночью в машине на морозе
В Бишкеке милиционеры устроили потасовку у «Жаштык Арены» после концерта
Глава ГУОБДД раскритиковал работу дорожной милиции в Балыкчи и Кеминском районе
В институте курортологии подрались медработники. Милиция ведет проверку
Популярные новости
В&nbsp;Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось на&nbsp;юге Кыргызстана В Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось на юге Кыргызстана
Супруга экс-депутата ЖК&nbsp;пожаловалась главе ГКНБ на&nbsp;избиения со&nbsp;стороны мужа Супруга экс-депутата ЖК пожаловалась главе ГКНБ на избиения со стороны мужа
Милиция задержала бывшего депутата Жогорку Кенеша Аккулу Бердиева Милиция задержала бывшего депутата Жогорку Кенеша Аккулу Бердиева
Семилетний ребенок погиб в&nbsp;ДТП недалеко от&nbsp;горнолыжной базы &laquo;Чункурчак&raquo; Семилетний ребенок погиб в ДТП недалеко от горнолыжной базы «Чункурчак»
Бизнес
Снижение мощностей и&nbsp;дефицит топлива: что происходит с&nbsp;ГСМ в&nbsp;России Снижение мощностей и дефицит топлива: что происходит с ГСМ в России
Мечты сбываются с&nbsp;Visa и&nbsp;MBANK: победитель едет в&nbsp;Барселону Мечты сбываются с Visa и MBANK: победитель едет в Барселону
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
13 января, вторник
11:18
Кандидатов в депутаты предложили не штрафовать за детей на предвыборных встречах Кандидатов в депутаты предложили не штрафовать за детей...
11:16
Трамп вводит 25-процентные пошлины для стран, которые сотрудничают с Ираном
11:03
В Бишкеке оштрафовали девушек, организовывавших приватные вечеринки
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 13 января
10:54
В Манасе милиция расследует смерть женщины, найденной повешенной