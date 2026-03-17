В Баткене мужчина пришел повидаться с ребенком и обокрал бывшую жену

27-летний житель города Раззакова подозревается в краже денежных средств и золотых изделий из дома своей бывшей супруги. Об этом сообщила пресс-служба УВД Баткенской области.

По ее данным, общая сумма причиненного ущерба составила 160 тысяч сомов.

Подозреваемый пришел навестить своего ребенка и в это время похитил золото и деньги, принадлежащие бывшей жене. Потерпевшая обратилась в милицию, после чего гражданин был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов.

пресс-службы УВД Баткенской области
Фото пресс-службы УВД Баткенской области. Подозреваемый

Факт зарегистрирован по статье «Кража», в настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, расследование продолжается.
