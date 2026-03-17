В Тюпе граждане хранили наркотики в доме

В РОВД Тюпского района поступила оперативная информация о гражданах, незаконно хранящих и употребляющих наркотические средства. На основании статьи 283 УК КР возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает УВД Иссык-Кульской области.

По его данным, 14 марта сотрудники Тюпского РОВД в ходе оперативно-разыскных мероприятий провели обыски по местам проживания граждан, установленных в качестве подозреваемых.

В результате при личном досмотре Ж.А., 1973 года рождения, в кармане его черной куртки обнаружено вещество со специфическим запахом, похожее на дикорастущую коноплю. Также в его доме найдены несколько пакетов с веществом, имеющим характерный запах и сходным с дикорастущей коноплей. Общий вес изъятых веществ составил 1 килограмм 531 грамм. Они приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.

Кроме того, при обыске сарая и жилого дома Б.Б., 1972 года рождения, обнаружен полиэтиленовый пакет с измельченным и заготовленным веществом, похожим на дикорастущую коноплю, с характерным запахом. Также найдены листья растений, похожих на дикорастущую коноплю, 13 синтетических китайских рыболовных сетей, 2 надувные лодки, 19 боеприпасов к огнестрельному оружию, сера и капсюли. Общий вес изъятых веществ превысил 3 килограмма. Они также изъяты в качестве вещественных доказательств.

По изъятым веществам назначена судебно-химическая экспертиза. Следственные действия продолжаются.