Прокуратура вернула государству турбазу «Кырчын» стоимостью полмиллиарда сомов

Прокуратура Иссык-Кульской области вернула государству имущественный комплекс турбазы «Кырчын», расположенной в одноименном ущелье. Об этом сообщили в надзорном органе.

По данным ведомства, в ходе проверки установлено, что в 1997 году имущественный комплекс турбазы был передан частным и юридическим лицам с грубыми нарушениями требований законодательства.

В результате принятых прокурорских мер имущественный комплекс стоимостью 501 миллион сомов, а также принадлежащий ему земельный участок площадью 11 гектаров, возвращены в государственную собственность.

Отмечается, что работа по выявлению незаконно выведенных из государственной собственности объектов продолжается.