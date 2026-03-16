МИД уточнил данные о пострадавших кыргызстанцах в ДТП в Новой Москве

В дорожно-транспортном происшествии на Калужском шоссе в Новой Москве пострадали шесть граждан Кыргызстана. Об этом сообщило Министерство иностранных дел.
По его данным, авария произошла 14 марта на 45-м километре Калужского шоссе с участием экскурсионного автобуса и микроавтобуса Volkswagen, в котором находились кыргызстанцы.
Для уточнения информации консул посольства КР в России в день происшествия выехал в подразделение ГИБДД Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы. Там подтвердили, что пострадавшие находились в микроавтобусе. Они получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медицинские учреждения Москвы, где им оказывают необходимую помощь.
Вопрос находится на контроле посольства Кыргызстана в РФ.
Напомним, утром 14 марта на Калужском шоссе произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen и экскурсионного автобуса с детьми. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в аварии пострадали девять граждан КР.