Атака на Иран. Тегеран провел самый мощный с начала конфликта обстрел Израиля

Иран провел самый мощный с начала конфликта обстрел Израиля. Об этом в своем аккаунте в Х написал командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Маджид Мусави.

«Было выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет весом от 1 до 2 тонны по определенным целям на оккупированных территориях. Эта операция нарушила и уничтожила важные системы воздушного наблюдения израильского режима. Это был самый мощный боевой обстрел режима. Теперь еще одна часть неба режима находится под нашим контролем», — заявил он.

Накануне Израиль заявил, что нанес более 7,5 тысячи ударов по Ирану.

«Армия обороны Израиля действует по всей территории Ирана и нанесла около 7 тысяч 600 ударов, в том числе более 2 тысяч ударов по штабам и объектам иранского террористического режима, а также примерно 4 тысячи 700 ударов по иранской ракетной программе. Кроме того, действуя на основе точных разведданных ЦАХАЛ, были уничтожены тысячи боевиков иранского террористического режима. В ходе операции «Рык льва» ВВС Израиля совершили более 4 тысяч 700 боевых вылетов, в том числе более 380 миссий в иранском воздушном пространстве», — говорится в сообщении.