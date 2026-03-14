Происшествия
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Тегеран провел самый мощный с начала конфликта обстрел Израиля

Иран провел самый мощный с начала конфликта обстрел Израиля. Об этом в своем аккаунте в Х написал командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Маджид Мусави.

«Было выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет весом от 1 до 2 тонны по определенным целям на оккупированных территориях. Эта операция нарушила и уничтожила важные системы воздушного наблюдения израильского режима. Это был самый мощный боевой обстрел режима. Теперь еще одна часть неба режима находится под нашим контролем», — заявил он.

Накануне Израиль заявил, что нанес более 7,5 тысячи ударов по Ирану.

«Армия обороны Израиля действует по всей территории Ирана и нанесла около 7 тысяч 600 ударов, в том числе более 2 тысяч ударов по штабам и объектам иранского террористического режима, а также примерно 4 тысячи 700 ударов по иранской ракетной программе. Кроме того, действуя на основе точных разведданных ЦАХАЛ, были уничтожены тысячи боевиков иранского террористического режима. В ходе операции «Рык льва» ВВС Израиля совершили более 4 тысяч 700 боевых вылетов, в том числе более 380 миссий в иранском воздушном пространстве», — говорится в сообщении.
Материалы по теме
Атака на Иран. США перебрасывают на Ближний Восток 5 тысяч пехотинцев
Кабмин разработал спецплан по эвакуации кыргызстанцев из Ближнего Востока
Атака на Иран. Новый верховный лидер выступил с первым обращением к нации
Атака на Иран. Супруга убитого аятоллы Али Хаменеи жива, сообщают СМИ
Атака на Иран. Качели: цена нефти Brent снова поднялась выше $100 за баррель
Сборная Ирана по футболу отказалась от участия в чемпионате мира
Атака на Иран. СБ ООН не принял проект резолюции РФ с призывом прекратить огонь
Атака на Иран. В элитном районе Дубая беспилотник врезался в Dubai Creek Harbour
Атака на Иран. Более 30 стран высвободят 400 миллионов баррелей нефти
Атака на Иран. Тегеран озвучил три требования для начала переговоров с США
Популярные новости
Задержание журналистки Алтынай Арстанбековой: комментарий МВД Задержание журналистки Алтынай Арстанбековой: комментарий МВД
&laquo;Трейдинг&raquo; в&nbsp;Telegram: в&nbsp;Бишкеке задержали подозреваемую в&nbsp;серии мошенничеств «Трейдинг» в Telegram: в Бишкеке задержали подозреваемую в серии мошенничеств
В&nbsp;КР&nbsp;начался суд над окул бала Райымбека Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым В КР начался суд над окул бала Райымбека Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым
В&nbsp;Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5 балла В Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5 балла
Бизнес
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
