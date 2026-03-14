Атака на Иран. США перебрасывают на Ближний Восток 5 тысяч пехотинцев

Пентагон направляет морскую экспедиционную группу (до 2 тысяч 500 морских пехотинцев) на Ближний Восток после того, как Иран усилил атаки в Ормузском проливе. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на два источника.

По их данным, запрос Центрального командования США, отвечающего за американские силы на Ближнем Востоке, одобрил министр войны Соединенных Штатов Пит Хэгсетт.

NBC информирует, что США перебрасывают еще 5 тысяч пехотинцев на Ближний Восток для поддержки операции против Ирана.

Военнослужащие входят в состав десантной группы быстрого реагирования и экспедиционного корпуса морской пехоты, известной как ARG/MEU.

Группа насчитывает около 2 тысячи 500 морских пехотинцев и 2 тысячи 500 моряков. Пехотинцы приписаны к 31-му экспедиционному подразделению морской пехоты (MEU), базирующемуся в Японии.

MEU примечательно тем, что его бойцы обучены реагированию на кризисные ситуации — например, эвакуации из опасных зон и охране посольств. Они также заточены под прибытие первыми для подготовки позиций для других сил, таких как спецназ.