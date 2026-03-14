Атака на Иран. США перебрасывают на Ближний Восток 5 тысяч пехотинцев

Пентагон направляет морскую экспедиционную группу (до 2 тысяч 500 морских пехотинцев) на Ближний Восток после того, как Иран усилил атаки в Ормузском проливе. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на два источника.

По их данным, запрос Центрального командования США, отвечающего за американские силы на Ближнем Востоке, одобрил министр войны Соединенных Штатов Пит Хэгсетт.

NBC информирует, что США перебрасывают еще 5 тысяч пехотинцев на Ближний Восток для поддержки операции против Ирана.

Военнослужащие входят в состав десантной группы быстрого реагирования и экспедиционного корпуса морской пехоты, известной как ARG/MEU.

Группа насчитывает около 2 тысячи 500 морских пехотинцев и 2 тысячи 500 моряков. Пехотинцы приписаны к 31-му экспедиционному подразделению морской пехоты (MEU), базирующемуся в Японии.

MEU примечательно тем, что его бойцы обучены реагированию на кризисные ситуации — например, эвакуации из опасных зон и охране посольств. Они также заточены под прибытие первыми для подготовки позиций для других сил, таких как спецназ.
Материалы по теме
Кабмин разработал спецплан по эвакуации кыргызстанцев из Ближнего Востока
Атака на Иран. Новый верховный лидер выступил с первым обращением к нации
Атака на Иран. Супруга убитого аятоллы Али Хаменеи жива, сообщают СМИ
Атака на Иран. Качели: цена нефти Brent снова поднялась выше $100 за баррель
Сборная Ирана по футболу отказалась от участия в чемпионате мира
Атака на Иран. СБ ООН не принял проект резолюции РФ с призывом прекратить огонь
Атака на Иран. В элитном районе Дубая беспилотник врезался в Dubai Creek Harbour
Атака на Иран. Более 30 стран высвободят 400 миллионов баррелей нефти
Атака на Иран. Тегеран озвучил три требования для начала переговоров с США
Рост цен. Экстренное обсуждение ситуации на рынке энергоносителей созывает IEA
Задержание журналистки Алтынай Арстанбековой: комментарий МВД Задержание журналистки Алтынай Арстанбековой: комментарий МВД
&laquo;Трейдинг&raquo; в&nbsp;Telegram: в&nbsp;Бишкеке задержали подозреваемую в&nbsp;серии мошенничеств «Трейдинг» в Telegram: в Бишкеке задержали подозреваемую в серии мошенничеств
В&nbsp;КР&nbsp;начался суд над окул бала Райымбека Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым В КР начался суд над окул бала Райымбека Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым
В&nbsp;Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5 балла В Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5 балла
Бизнес
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
