Происшествия
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Сигнал SOS от футболисток и баллистическая ракета по Турции

Ракетная атака США и Израиля на Иран, начатая 28 февраля, продолжается без намека на снижение эскалации. Ежедневно стороны обмениваются ударами, нанося инфраструктуре ощутимый вред. Гибнут люди. В конфликт оказались втянуты и другие страны ближневосточного региона, поскольку Тегеран начал бомбить американские авиабазы, дислоцированные на их территории.

9 марта Израиль начал наземную операцию против «Хезболлы» на юге Ливана.

«Войска Армии обороны Израиля начали целенаправленный и ограниченный рейд в районе на юге Ливана, чтобы обнаружить и уничтожить террористов и демонтировать инфраструктуру «Хезболлы», — сообщает ЦАХАЛ.

Минздрав Ливана заявил, что в результате атаки на два пункта гражданской обороны на юге страны один спасатель погиб, двое ранены.

В ведомстве также сообщили о 486 погибших с начала ударов по стране.

«Общее количество жертв израильской агрессии со 2 марта достигло 486 человек, 1 тысяча 313 ранены», — указано в отчете.

Президент Ливана Джозеф Аун выразил готовность возобновить переговоры с Израилем, чтобы остановить эскалацию.

Удары нанесены по объектам «Хезболлы» в Бейруте и южных районах Ливана, а также по финансовой компании «Аль-Кард аль-Хасан», которая финансирует «Хезболлу».

Фото СМИ. Иран выпустил баллистическую ракету по Турции

Иран выпустил баллистическую ракету по Турции. Средства ПВО НАТО перехватили ее.

«Баллистический боеприпас, выпущенный из Ирана и вошедший в воздушное пространство Турции, был нейтрализован элементами ПВО и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье. Часть осколков боеприпаса упала в пустующих районах в провинции Газиантеп. В результате инцидента никто не пострадал», — говорится в заявлении Минобороны Турции.

В Иране прошла церемония присяги на верность новому лидеру Моджтабе Хаменеи. В ней также приняли участие священнослужители, ученые и представители политической элиты страны.

Фото из архива. Футболистки сборной Ирана показывали сигнал SOS

Футболистки сборной Ирана показывали сигнал SOS в автобусе. Об этом заявила американская журналистка иранского происхождения Масих Алинежад. Она призвала правительство Австралии, где проходил Кубок Азии по футболу, взять девушек под защиту и не отправлять на родину.

Государственное телевидение Ирана назвало их «предательницами военного времени».

После смерти Али Хаменеи часть спортсменок отказались исполнять государственный гимн перед матчем группового этапа против Южной Кореи. В Иране произошедшее может быть приравнено к государственной измене, которая карается смертной казнью.

Дональд Трамп заявил, что пять иранских футболисток получили поддержку Австралии, а часть команды хочет вернуться на родину.

Фото из архива. США эвакуировали всех дипломатов из посольства в Саудовской Аравии

США эвакуировали всех дипломатов из посольства в Саудовской Аравии. Сотрудникам дипломатической миссии было приказано покинуть страну в соответствии с обязательными распоряжениями Госдепартамента о выезде, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Саудовская Аравия сократит добычу нефти из-за ограничения движения через Ормузский пролив, — информирует Bloomberg.
