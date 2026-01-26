В Оше освобождают участок у центрального стадиона, возвращенный городу

В Оше начались работы по освобождению земельного участка площадью 27 соток, расположенного с восточной стороны центрального стадиона. Территорию ранее вернули в муниципальную собственность.

Как сообщили в мэрии города, владельцы строений, возведенных на этом участке, приступили к их добровольному демонтажу.

Процесс возврата актива инициирован после проверки, которая выявила грубые нарушения законодательства. Установлено, что земельный участок передали в частную собственность в обход Указа президента от 1995 года, который запрещает продажу объектов социальной инфраструктуры.

По итогам проверки ГКНБ изъял землю у частных лиц и передал ее на баланс муниципалитета южной столицы.

В мэрии отмечают, что возвращение этого участка является частью системной работы по восстановлению прав города на незаконно приватизированные государственные земли и социальные объекты. Власти заявляют, что аналогичная работа будет продолжена и в дальнейшем.