Государству возвращен участок, принадлежащий члену ОПГ Кадыру Досонову

На баланс государства возвращен земельный участок, принадлежащий активному члену ОПГ Кадыру Досонову, общей площадью 4 гектара. Он расположен на территории Кара-Суйского района, сообщает ГКНБ.

По его данным, установлено, что при оформлении земельных участков были нарушены требования земельного законодательства. Территория указанного участка относится к категории земель «сельскохозяйственного назначения», однако фактически использовались в других целях, что подтверждается официальными данными ГП «Кыргызгипрозем».

По результатам следственно-оперативных мероприятий, вышеуказанный земельный участок возвращен государству на безвозмездной основе.