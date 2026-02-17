10:44
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Происшествия

Государству возвращен участок, принадлежащий члену ОПГ Кадыру Досонову

На баланс государства возвращен земельный участок, принадлежащий активному члену ОПГ Кадыру Досонову, общей площадью 4 гектара. Он расположен на территории Кара-Суйского района, сообщает ГКНБ.

По его данным,  установлено, что при оформлении земельных участков были нарушены требования земельного законодательства. Территория указанного участка относится к категории земель «сельскохозяйственного назначения», однако фактически использовались в других целях, что подтверждается официальными данными ГП «Кыргызгипрозем».

По результатам следственно-оперативных мероприятий, вышеуказанный земельный участок возвращен государству на безвозмездной основе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/362317/
просмотров: 293
Версия для печати
Материалы по теме
В Оше освобождают участок у центрального стадиона, возвращенный городу
В Чуйской области задержана подозреваемая в самовольном захвате чужого участка
Задержан подозреваемый в мошенничестве, связанном с продажей земельного участка
Государству возвращен земельный участок стоимостью более 40 миллионов сомов
Помещение аптеки в центре Бишкека возвращено в муниципальную собственность
Государству возвращен незаконно приватизированный участок турбазы «Абшыр-Ата»
В Бишкеке в муниципальную собственность возвращен участок в 55 миллионов сомов
Государству возвращен участок стратегического значения в Таласской области
Государству возвращен стратегический объект на реке Аспаре
Государству возвращена теплица с участком в 12 гектаров в Кара-Суйском районе
Популярные новости
Экс-глава управления ГКНБ по&nbsp;Бишкеку задержан Экс-глава управления ГКНБ по Бишкеку задержан
Блогера задержали за&nbsp;распространение видеоматериалов негативного характера Блогера задержали за распространение видеоматериалов негативного характера
Узбекские спецслужбы перехватили большую партию наркотиков на&nbsp;границе с&nbsp;КР Узбекские спецслужбы перехватили большую партию наркотиков на границе с КР
В&nbsp;Бишкеке задержан гражданин России, находившийся в&nbsp;международном розыске В Бишкеке задержан гражданин России, находившийся в международном розыске
Бизнес
Столица КР&nbsp;отметит День защитника Отечества концертом и&nbsp;розыгрышем призов Столица КР отметит День защитника Отечества концертом и розыгрышем призов
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
17 февраля, вторник
10:32
И. о. министра транспорта. Комитет ЖК без обсуждения одобрил кандидата И. о. министра транспорта. Комитет ЖК без обсуждения од...
10:32
Две кыргызстанки завоевали золото на турнире по борьбе Klippen Lady Open
10:29
Государству возвращен участок, принадлежащий члену ОПГ Кадыру Досонову
10:23
Временный запрет на импорт саженцев плодовых культур ввели в Кыргызстане
10:20
Список национальных операторов связи утвердил кабинет министров Кыргызстана