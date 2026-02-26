Государству возвращен участок в Базар-Коргонском районе

В Базар-Коргонском районе незаконно отчужденный земельный участок возвращен в муниципальную собственность, сообщает Генпрокуратура.

По ее данным, прокуратурой Базар-Коргонского района в рамках проведенной проверки соблюдения требований земельного законодательства Кыргызской Республики установлено, что в 2006 году земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 9,2 гектара, расположенный в селе 1 Мая Кенешского айыл окмоту, с нарушением требований законодательства был передан в частную собственность.

По результатам принятых прокурорских мер земельный участок рыночной стоимостью 7 миллионов 763 тысячи сомов возвращен в муниципальную собственность.