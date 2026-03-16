Государству возвращены гостиница «Керме-Тоо» и прилегающий к ней участок

На основании требования прокуратуры Нарына суд удовлетворил иск регионального управления по Нарынской области Службы по земельному и водному надзору в отношении гостиницы «Керме-Тоо» и прилегающего земельного участка площадью 2,35 гектара. Об этом сообщает Минводсельпром.

По его данным, были установлены нарушения требований Земельного кодекса КР, Закона КР от 15 марта 2002 года № 37 «О муниципальной собственности», а также Гражданского кодекса КР.

На основании судебных решений требования по объекту муниципальной собственности — гостинице «Керме-Тоо» и прилегающему земельному участку площадью 2,35 гектара — были полностью удовлетворены, права муниципальной собственности города Нарын защищены.

Принятые решения являются важным шагом, направленным на обеспечение законности и недопущение незаконной приватизации государственной и муниципальной собственности.



