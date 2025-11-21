17:30
Происшествия

В Токтогуле задержали троих парней, полгода насиловавших 14-летнюю девочку

В Джалал-Абадской области задержали троих жителей Токтогульского района по подозрению в изнасиловании 14-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УВД.

По ее данным, 20 ноября в Токтогульский РОВД обратился местный житель 1984 года рождения. Мужчина заявил, что его дочь 2011 года рождения несколько месяцев — с июня по ноябрь 2025-го — подвергалась насильственным действиям со стороны трех молодых людей.

Заявление зарегистрировали в Едином реестре преступлений по статье 154 УК КР. Возбуждeно уголовное дело, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Как уточнили в милиции, сегодня задержали троих подозреваемых: 27-летнего Э.К., 19-летнего С.К. и 15-летнего Б.Ж. Их поместили в изолятор временного содержания.

Следственные действия продолжаются.
